Президент Гватемалы прибыл в Украину: уже посетил Бучу, Ирпень и Бородянку

Президент Республики Гватемала Алехандо Джамматте прибыл в Украину и посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области, а именно - Бучу, Ирпень и Бородянку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

Там рассказали, что лидер Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир.

"Благодарны господину Джамматтею за внимание в Киевской области. Официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном поле", - говорится в сообщении.