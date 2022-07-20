ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глави МЗС Австрії та Чехії прибули до України з візитом

Новость на русском →
Київ, Середа 20 липня 2022 12:46
Глави МЗС Австрії та Чехії прибули до України з візитом Фото: глави МЗС Австрії та Чехії прибули в Україну (twitter.com/a_schallenberg)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і його чеський колега Ян Ліпавський прибули з візитом до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шалленберга і Ліпавского у Twitter.

"Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною і її народом. Ми будемо продовжувати стояти з Україною", - написав австрійський міністр.

Він також опублікував фото з наслідками російських бомбардувань.

Глави МЗС Австрії та Чехії прибули до України з візитом

Фото: глави МЗС Австрії та Чехії прибули в Україну
(twitter.com/a_schallenberg)

Водночас глава МЗС Чехії опублікував відео з вокзалу Києва і зазначив, що чекає переговорів з представниками України.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте побував в Україні і відвідав зруйновані Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Чехія Австрія Візит в Україну
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень