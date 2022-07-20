Глави МЗС Австрії та Чехії прибули до України з візитом
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і його чеський колега Ян Ліпавський прибули з візитом до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шалленберга і Ліпавского у Twitter.
"Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною і її народом. Ми будемо продовжувати стояти з Україною", - написав австрійський міністр.
Він також опублікував фото з наслідками російських бомбардувань.
Фото: глави МЗС Австрії та Чехії прибули в Україну
(twitter.com/a_schallenberg)
Водночас глава МЗС Чехії опублікував відео з вокзалу Києва і зазначив, що чекає переговорів з представниками України.
Dorazil jsem do Kyjeva. Cestujeme společně s rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg. Po dlouhé době jsem znovu viděl kolegy z našeho místního velvyslanectví. Čekají mě jednání s představiteli Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022
Нагадаємо, нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте побував в Україні і відвідав зруйновані Бородянку, Бучу та Ірпінь.
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