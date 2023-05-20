Президент Грузии поддержала протестующих и призвала бойкотировать рейсы в РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на визит дочери министра иностранных дел РФ Лаврова Сергея Викторовича Екатерины и призвала народ бойкотировать авиакомпании летающие в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia .

"По поводу сегодняшнего события... Я наконец-то получила заверения от министра

внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались оплатить вторую половину свадьбы, уехали, и таким образом свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд Гаврилова из этой страны", - сказала Зурабишвили относительно свадьбы брата мужа Екатерины, который решил отгулять свою свадьбу в Кахетии.

Президент назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и органы, ответственные за безопасность страны, говорят, что не имеют информации о том, находятся или нет на территории Грузии лица, которые находятся в санкционных списках стран-партнеров.

К тому же президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways и призвала граждан страны присоединиться.

По ее словам, она будет бойкотировать авиакомпанию, "которая за деньги готова на все, и все видели и слышали радостные заявления ее руководства" в связи с началом полетов в Россию.

Визит Лавровой в Грузию

Сегодня, 20 мая, в районе отеля Kvareli Lake Resort в Кахетии произошли столкновения полиции с митингующими. Участники акции заявляли, что там находится дочь главы МИД РФ, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи.

Позиция правительства

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акции против прямого авиасообщения с Россией и сегодняшние протесты из-за приезда дочери Лаврова "ксенофобией". В то же время Кобахидзе сказал, что полагается на информацию отеля, который заявил, что Лавровой на территории отеля нет.

Протесты в Грузии

Напомним, что в июле 2019 года Россия ввела запрет на полеты в Грузии. В ЕС призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию. В Тбилиси такой шаг Кремля также вызвал критику, однако на днях власти все же возобновили рейсы.

И уже вчера в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет "Москва – Тбилиси". Это событие вызвало негодование среди жителей Грузии, в результате чего активисты устроили митинг.

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