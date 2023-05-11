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В ЕС призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию

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Брюссель, Четверг 11 мая 2023 14:03
В ЕС призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию Фото: Петер Стано, спикер главы внешнеполитического ведомства ЕС (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Европейском союзе призвали Грузию придерживаться санкций против России. А значит, не пускать самолеты страны-агрессора на свою территорию.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на брифинге.

"Призываем Грузию, которая претендует на обретение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям (против РФ - ред.). Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию опасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не разрешают предоставлять услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов", - заявил Стано.

Предыстория

Напомним, что 10 мая Россия анонсировала прекращение визового режима с Грузией и отменила запрет прямых авиарейсов, который страна-агрессор ввела в 2019 году.

После чего президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Кремля провокацией.

Впоследствии у здания МИД Грузии люди собрались на протест против возобновления авиарейсов в Россию.

Добавим, что Вашингтон предупредил грузинские власти о санкциях, если они возобновят авиасообщение с РФ.

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