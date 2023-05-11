В ЕС призвали Грузию не пускать самолеты России на свою территорию

В Европейском союзе призвали Грузию придерживаться санкций против России. А значит, не пускать самолеты страны-агрессора на свою территорию.

Об этом сказал представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на брифинге .

"Призываем Грузию, которая претендует на обретение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям (против РФ - ред.). Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию опасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не разрешают предоставлять услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов", - заявил Стано.

Предыстория

Напомним, что 10 мая Россия анонсировала прекращение визового режима с Грузией и отменила запрет прямых авиарейсов, который страна-агрессор ввела в 2019 году.

После чего президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Кремля провокацией.

Впоследствии у здания МИД Грузии люди собрались на протест против возобновления авиарейсов в Россию.

Добавим, что Вашингтон предупредил грузинские власти о санкциях, если они возобновят авиасообщение с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.