Президент Грузии категорически осудила проведение "референдумов" в Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "референдумы" в Украине являются крайне циничным действием России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия Online".
"Мы должны категорически осудить те "референдумы", которые проводятся сегодня в Украине", - заявила Зурабишвили.
Президент Грузии пояснила, что это крайне циничное действие России, абсолютно неприемлемое для мира и цивилизованных людей.
"Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Украине, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, которые проходят на оккупированной территории, и в условиях этой войны", - добавила президент.
Напомним, что Израиль не признает российские "референдумы" в Украине.
Также, США в ближайшие дни объявят о ответных мерах на псевдореферендумы РФ.
Сегодня стало известно, что ЦИК не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
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