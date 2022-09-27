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Президент Грузии категорически осудила проведение "референдумов" в Украине

Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "референдумы" в Украине являются крайне циничным действием России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Грузия Online".

"Мы должны категорически осудить те "референдумы", которые проводятся сегодня в Украине", - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии пояснила, что это крайне циничное действие России, абсолютно неприемлемое для мира и цивилизованных людей.

"Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Украине, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, которые проходят на оккупированной территории, и в условиях этой войны", - добавила президент.

Напомним, что Израиль не признает российские "референдумы" в Украине.

Также, США в ближайшие дни объявят о ответных мерах на псевдореферендумы РФ.

Сегодня стало известно, что ЦИК не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

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