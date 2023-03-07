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Президент Грузии готовит экстренное обращение на фоне протестов

Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с экстренным обращением к народу своей страны. Это произойдет на фоне массовых протестов из-за скандального законопроекта об "иноагентах".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mtavari Akrhi, об заявляет администрация президента Грузии.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в Нью-Йорке. В течение часа она выступит с чрезвычайным обращением к народу Грузии", - сказано в сообщении администраци.

Напомним, сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Документом предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за границы.

После этого в Тбилиси начались масштабные протесты против законопроекта. В ходе акций произошли столкновения с полицией, которая использует слезоточивый газ и водометы.

В США уже отреагировали на такое решение парламента Грузии. Там назвали сегодняшний день "черным для демократии в стране".

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