В Грузии заговорили о запрете въезда российским мужчинам. Власти не подтверждают

В грузинском парламенте заговорили о том, что их страна может закрыть границы для российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В правительстве опровергли такую информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости-Грузия ".

По данным издания, в правительстве Грузии отказались комментировать информацию о закрытии границ для мужчин из РФ в возрасте от 18 до 55 лет, отметив, что не могут ничего добавить к ранее сделанным заявлениям.

В "Новости-Грузия" уточняют, что ранее представители правящей партии заявляли об отсутствии намерений вводить какие-либо ограничения для граждан РФ.

Отметим, резонанс вокруг введения Грузией новых ограничений появился сегодня, 25 сентября, после того, как оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила о том, что правительство якобы намерено с понедельника, 26 сентября, закрыть границы для российских мужчин. Это якобы хотят сделать на фоне больших очередей на пунктах пропуска между РФ и Грузией.