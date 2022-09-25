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В Грузии заговорили о запрете въезда российским мужчинам. Власти не подтверждают

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Тбилиси, Воскресенье 25 сентября 2022 21:15
В Грузии заговорили о запрете въезда российским мужчинам. Власти не подтверждают Фото: в Грузии заговорили о запрещении въезда российским мужчинам (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Иван Носальский

В грузинском парламенте заговорили о том, что их страна может закрыть границы для российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В правительстве опровергли такую информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

По данным издания, в правительстве Грузии отказались комментировать информацию о закрытии границ для мужчин из РФ в возрасте от 18 до 55 лет, отметив, что не могут ничего добавить к ранее сделанным заявлениям.

В "Новости-Грузия" уточняют, что ранее представители правящей партии заявляли об отсутствии намерений вводить какие-либо ограничения для граждан РФ.

Отметим, резонанс вокруг введения Грузией новых ограничений появился сегодня, 25 сентября, после того, как оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила о том, что правительство якобы намерено с понедельника, 26 сентября, закрыть границы для российских мужчин. Это якобы хотят сделать на фоне больших очередей на пунктах пропуска между РФ и Грузией.

Напомним, ранее стало известно, что россияне начали массово выезжать в Грузию и другие страны после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

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