Президент Грузії заявила, що країна намагатиметься вести діалог з РФ

Фото: Саломе Зурабішвілі (з відкритих джерел)

За її словами, Грузія повинна спробувати налагодити діалог з Росією

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна повинна спробувати провести діалог з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

Таким чином вона відреагувала на зустріч глави Міністерства закордонних справ Грузії Давида Залкалиани і його колеги з Росії Сергія Лаврова на полях Генасамблеї ООН.

"У своєму виступі я чітко сказала, що для країни, яка має конфлікт подібного типу і питання окупованих територій, існує два шляхи: один - війна, військовий шлях, від якого ми відмовилися; другий - це діалог і дипломатія. Грузія не може не спробувати використовувати цей шлях і закритися в собі", - сказала Зурабішвілі.

Вона також заявила, що відгуки від представників ЄС і США про зустріч грузинського і російського глави дипломатії були позитивними.

Нагадаємо, на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН глави МЗС Грузії і Росії провели переговори вперше з 2008 року. З грузинської сторони головною темою обговорення було питання окупації грузинських територій Росією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Грузії на мітинг вийшли люди, які виступають проти президента країни Саломе Зурабішвілі через її акти помилування, а інші - проти засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі через затвердження Георгія Гахарія на посаді прем'єр-міністра.