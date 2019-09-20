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У Тбілісі проходить антиурядовий мітинг

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 22:25
У Тбілісі проходить антиурядовий мітинг
Фото: мітинг у Тбілісі (sputnik-georgia.ru)

Акція зібралася біля резиденції президента

У грузинській столиці Тбілісі в п'ятницю ввечері, 20 вересня, розпочався антиурядовий мітинг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супутник Грузия".

Як повідомляється, на мітинг вийшли люди, які виступають проти президента країни Саломе Зурабішвілі з-за її актів помилування, а інші - проти засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі через затвердження Георгія Гахарія на посаді прем'єр-міністра.

Акція зібралася біля резиденції президента, яка у серпні з нагоди Дня Успіння Пресвятої Богородиці помилувала 34 засуджених. Троє з них відбували покарання за вбивства, а один був у розшуку. На вулиці Атонели зібралися члени та активісти колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух".

"Ми маємо справу з корупцією, яка панує в адміністрації президента, і з тим, що вона виконує замовлення тільки однієї людини - Бідзіни Іванішвілі. Те, що влада почала розслідування, говорить про те, що вони перебувають у вкрай важкому становищі жінки, яку вони називають президентом Грузії", - заявив учасник акції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у середу, 18 вересня, оголосила мораторій на помилування. Однак вона не уточнила, як саме буде проходити процедура помилування.

Крім того, 2013 році колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі помилував екс-міністра оборони Бачо Ахалая. Із зверненням про помилування колишнього президента звернувся не сам Ахалая, який не визнає провину, а його сім'я.

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