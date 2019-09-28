Президент Грузии заявила, что страна будет пытаться вести диалог с РФ

Фото: Саломе Зурабишвили (из открытых источников)

По ее словам, Грузия должна попытаться наладить диалог с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна попытаться вести диалог с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Таким образом она отреагировала на встречу главы Министерства иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и его коллеги из России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе", - сказала Зурабишвили.

Она также заявила, что отзывы от представителей ЕС и США о встрече грузинского и российского главы дипломатии были положительными.

Напомним, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН главы МИД Грузии и России провели переговоры впервые с 2008 года. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий Россией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии на митинг вышли люди, которые выступают против президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее актов помилования, а другие - против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахария на посту премьер-министра.