ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глави МЗС Грузії і Росії провели переговори вперше з 2008 року

Новини » Політика    26.09.2019 - 20:41
Глави МЗС Грузії і Росії провели переговори вперше з 2008 року
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Зустріч двох міністрів пройшла на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкалиани провів переговори з главою МЗС Російської Федерації вперше з 2008 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Як повідомляється, зустріч двох міністрів пройшла на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

"В рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, за ініціативи та організації Швейцарії відбулася зустріч міністра закордонних справ Грузії та міністра закордонних справ Російської Федерації. З грузинської сторони головною темою обговорення було питання окупації грузинських територій", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ також підтвердили інформацію про зустрічі, заявивши, що "в ході бесіди обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного. Відбувся обмін думками з проблематики регіональної безпеки".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у рамках саміту Генеральної асамблеї ООН. Російські ЗМІ писали, що розмова Зеленського з Лавровим був "повністю діловим".

Пізніше в Офісі президента України розповіли, що під час короткої зустрічі Зеленського з Лавровим обговорювалося питання проведення саміту в нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. У ВП відзначили, що сам Лавров звернувся до Зеленському.

США розширили санкції проти Росії Лавров заявив про вирішальну роль Зеленського в обміні полоненими
Новини України Російська ФедераціяГрузіяЛавров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся