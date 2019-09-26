Глави МЗС Грузії і Росії провели переговори вперше з 2008 року

Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Зустріч двох міністрів пройшла на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкалиани провів переговори з главою МЗС Російської Федерації вперше з 2008 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Як повідомляється, зустріч двох міністрів пройшла на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

"В рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, за ініціативи та організації Швейцарії відбулася зустріч міністра закордонних справ Грузії та міністра закордонних справ Російської Федерації. З грузинської сторони головною темою обговорення було питання окупації грузинських територій", - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ також підтвердили інформацію про зустрічі, заявивши, що "в ході бесіди обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного. Відбувся обмін думками з проблематики регіональної безпеки".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у рамках саміту Генеральної асамблеї ООН. Російські ЗМІ писали, що розмова Зеленського з Лавровим був "повністю діловим".

Пізніше в Офісі президента України розповіли, що під час короткої зустрічі Зеленського з Лавровим обговорювалося питання проведення саміту в нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. У ВП відзначили, що сам Лавров звернувся до Зеленському.