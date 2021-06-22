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Президент Грузії завтра відвідає Україну, в Києві можуть перекривати дороги

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 11:57
Президент Грузії завтра відвідає Україну, в Києві можуть перекривати дороги Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 23 червня, Україну відвідає президент Грузії Саломе Зурабішвілі. У неї запланована зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише "Грузія Онлайн".

Повідомляється, що в рамках візиту Зурабішвілі до України пройде зустріч із Зеленським віч-на-віч і в розширеному складі.

Крім того, заплановані зустрічі на вищому рівні: з прем'єром України Денисом Шмигалем і головою Верховної ради України Дмитром Разумковим. У складі грузинської делегації будуть представники адміністрації президента, законодавчої та виконавчої влади.

Управління Державної охорони України зазначає, що через приїзд Зурабішвілі в Києві можливі незначні обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.

Нагадаємо, у квітні Зурабішвілі виступила ініціатором повернення посла Грузії до України, якого відкликав грузинський уряд через призначення колишнього президента Михайла Саакашвілі на державну посаду в Україні.

Після його призначення до Національної ради реформ Україна майже рік була без грузинського посла.

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