Президент Грузии завтра посетит Украину, в Киеве могут перекрывать дороги

Завтра, 23 июня, Украину посетит президент Грузии Саломе Зурабишвили. У нее запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Сообщается, что в рамках визита Зурабишвили в Украину пройдет встреча с Зеленским с глазу на глаз и в расширенном составе.

Кроме того, запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым. В составе грузинской делегации будут представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти.

Управление Государственной охраны Украины отмечает, что из-за приезда Зурабишвили в Киеве возможны незначительные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.