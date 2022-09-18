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Президент Грузії закликала відповісти правосуддям на звірства росіян в Ізюмі

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Тбілісі, Неділя 18 вересня 2022 17:23
Президент Грузії закликала відповісти правосуддям на звірства росіян в Ізюмі Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що звірства росіян в Ізюмі є військовими злочинами і закликала до правосуддя щодо винних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу грузинської держави у Twitter .

"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Україна не впаде і запанує мир. Слава Україні", - написала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі .

Також ми писали, що в Ізюмі виявили масові поховання мирних жителів .

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