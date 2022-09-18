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Президент Грузии призвала ответить правосудием на зверства россиян в Изюме

Новина українською →
Тбилиси, Воскресенье 18 сентября 2022 17:23
Президент Грузии призвала ответить правосудием на зверства россиян в Изюме Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что зверства россиян в Изюме являются военными преступлениями и призвала к правосудию по отношению к виновным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу грузинского государства в Twitter.

"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не упадет и воцарится мир. Слава Украине", - написала она.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты Национальной полиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме.

Также мы писали, что в Изюме обнаружили массовые захоронения мирных жителей.

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