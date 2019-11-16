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У Грузії сталися сутички на акції протесту, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 12:07
У Грузії сталися сутички на акції протесту, є постраждалі
Ілюстративне фото (twitter.com)

В результаті зіткнень постраждали 2 людини

У Грузії під час антиурядової акції протесту біля офісу правлячої партії "Грузинська мрія" сталися сутички між демонстрантами та силовиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRN.

Як повідомляється, ситуація на акції протесту загострилася, коли демонстранти спробували заблокувати входи до офісу "Грузинської мрії". Правоохоронці спробували зупинити дії протестувальників, через що виникли сутички.

В результаті зіткнень між силовикам та демонстрантами постраждали дві людини. Серед постраждалих - один протестувальник та оператор телеканалу, який працював на акції. В оператора була зламана рука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії спалахнула нова хвиля антиурядових протестів, після того як парламент відмовився підтримати виборчу реформу. Реформа передбачала проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Протестувальники вийшли під будівлю парламенту та вимагали ухвалити законопроект, а також вимагали відставки прем'єр-міністра Гахарія.

Також РБК-Україна писало, шо протестувальники у Грузії почали встановлювати намети біля будівлі парламенту в Тбілісі. Учасники акції стверджували, що не розійдуться доти, поки не всі їхні вимоги не будуть виконані.

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