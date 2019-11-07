Посли чотирьох країн вручили вірчі грамоти Зеленському

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський 7 листопада провів зустрічі з послами Швеції, Швейцарії, Грузії і Мексики

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Швеції, Швейцарії, Грузії та Мексики. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський провів зустріч з дипломатами 7 листопада. Зокрема, були прийняті довірчі грамоти від Тобіаса Тиберга (Швеція), Клода Вільде (Швейцарія), Теймураза Шарашенидзе (Грузія) та Ольги Беатріс Гарсія Гіллен (Мексика).

Під час зустрічі зі шведським дипломатом, Зеленський висловив готовність до продовження діалогу з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левен.

Також президент поновив запрошення президенту Швейцарії здійснити візит в Україну.

Під час розмови з послом Грузії була підкреслена важливість продовження конструктивної взаємодії в рамках міжнародних організацій та координації спільних зусиль на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції України і Грузії.

З послом Мексики Зеленський обговорив перспективи двостороннього співробітництва між країнами. Окремо було приділено увагу перспективам встановлення безвізового режиму між Україною і Мексикою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський отримав вірчі грамоти від нового посла Європейського Союзу в Україні Матті Маасикас.

Також повідомлялося, що на початку вересня Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Австрії, Голландії і Великобританії.