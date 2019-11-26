У Грузії завершили розробку нових правил на помилування

Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

Згідно з правилами, президент буде консультуватися з держорганами та профільними експертами по кожній справі

Адміністрація президента Грузії Саломе Зурабішвілі завершила роботу над новими правилами помилування засуджених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, в ході розробки документа були проведені консультації з державними структурами та експертами.

Згідно з новими правилами, до 1 січня 2021 року буде запущена спеціальна електронна програма управління процедурою помилування.

"Нові правила встановлюють критерії для помилування засуджених за серйозні і особливо тяжкі злочини, паралельно спрощуючи умови роботи із справами засуджених за менш тяжкі злочини. При цьому президент буде використовувати своє право на помилування лише в особливих випадках, що значно скоротить кількість актів помилування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, акт про помилування буде засновано "як на принципі гуманізму, так і на суспільних інтересах, і не є механізмом для усунення недоліків судової системи".

Перш ніж прийняти остаточне рішення про помилування, президент Грузії повинен буде провести консультації з відповідними держорганами і профільними експертами по кожній справі.

Що стосується тимчасового мораторію на помилування, введеного після того, як президент Саломе Зурабішвілі стала об'єктом жорсткої критики за помилування засуджених за вбивство, то прохання знову будуть розглядатися після того, як будуть оголошені нові правила помилування.

Нагадаємо, 18 вересня президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила мораторій на помилування.

Раніше в 2013 році колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі помилував екс-міністра оборони Бачо Ахалая. Із зверненням про помилування колишнього президента звернувся не сам Ахалая, який не визнає провину, а його сім'я.