ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Німеччини про ситуацію в аеропорті Кабула: ганьба для Заходу

Новость на русском →
Кабул, Вівторок 17 серпня 2021 16:23
Президент Німеччини про ситуацію в аеропорті Кабула: ганьба для Заходу Фото: президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр різко відреагував на кадри з аеропорту Кабула. Він звинуватив у цьому політику Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

За його словами, частина відповідальності за нинішню ситуацію в Афганістані лежить і на ФРН.

"У ці дні ми спостерігаємо людську трагедію, за яку ми теж поділяємо відповідальність. Це поворотний момент, що змінить нас і змінить світ. Кадри відчаю в аеропорту Кабула - це ганьба для політиків Заходу", - заявив Штайнмаєр.

Він вважає, що Німеччина повинна зробити усе можливе, щоб вивезти з країни власних громадян та афганців, які співпрацювали з західнии партнерами.

"Ми маємо допомогти також тим, кому в Афганістані загрожує насильство або смерть, у тому числі багатьом хоробрим жінкам", - зазначив він.

Нагадаємо, Німеччина призупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану.

Зазначимо, в Кабулі залишилися посольства тільки трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Афганистан
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі