Президент Германии о ситуации в аэропорту Кабула: позор для Запада
Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер резко отреагировал на кадры из аэропорта Кабула. Он обвинил в этом политику Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.
По его словам, часть ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на ФРГ.
"В эти дни мы наблюдаем человеческую трагедию, за которую мы тоже разделяем ответственность. Это поворотный момент, который изменит нас и изменит мир. Кадры отчаяния в аэропорту Кабула - это позор для политиков Запада", - заявил Штайнмайер.
Он считает, что Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны собственных граждан и афганцев, которые сотрудничали с западныи партнерами.
"Мы должны помочь тем, кому в Афганистане грозит насилие или смерть, в том числе многим храбрым женщинам", - отметил он.
Напомним, Германия приостановила финансовую помощь на развитие Афганистана.
Отметим, в Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.