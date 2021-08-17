Президент Германии о ситуации в аэропорту Кабула: позор для Запада

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер резко отреагировал на кадры из аэропорта Кабула. Он обвинил в этом политику Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Spiegel .

По его словам, часть ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на ФРГ.

"В эти дни мы наблюдаем человеческую трагедию, за которую мы тоже разделяем ответственность. Это поворотный момент, который изменит нас и изменит мир. Кадры отчаяния в аэропорту Кабула - это позор для политиков Запада", - заявил Штайнмайер.

Он считает, что Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны собственных граждан и афганцев, которые сотрудничали с западныи партнерами.

"Мы должны помочь тем, кому в Афганистане грозит насилие или смерть, в том числе многим храбрым женщинам", - отметил он.