Президент Финляндии о войне в Украине: пока единственный путь к миру лежит через поле боя

На данный момент только события на поле боя могут привести к миру между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После переговоров с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.) у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", - отметил Стубб.

Он уточнил, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Я надеюсь, что в ней примет участие как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией. Это также может произойти незаметно", - добавил президент.

Но, по его словам, сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

Также он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Как отметил глава финского государства, этот процесс "является необратимым".