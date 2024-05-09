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Президент Финляндии о войне в Украине: пока единственный путь к миру лежит через поле боя

Четверг 09 мая 2024 22:17
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Президент Финляндии о войне в Украине: пока единственный путь к миру лежит через поле боя Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На данный момент только события на поле боя могут привести к миру между Украиной и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После переговоров с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.) у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", - отметил Стубб.

Он уточнил, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Я надеюсь, что в ней примет участие как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией. Это также может произойти незаметно", - добавил президент.

Но, по его словам, сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

Также он прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Как отметил глава финского государства, этот процесс "является необратимым".

Саммит мира

Напомним, Украина и Швейцария организовывают саммит мира в июне. Это будет первая встреча по украинской формуле мира на уровне глав государств.

Зеленский уже подчеркивал, что в ходе мероприятия украинские власти запланировали обсуждение трех вопросов. Один из них касается энергетической и ядерной безопасности.

Все детали того, о чем будут говорить на саммите, - в материале РБК-Украина.

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