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Президент Фінляндії про війну в Україні: поки єдиний шлях до миру лежить через поле бою

Четвер 09 травня 2024 22:17
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Президент Фінляндії про війну в Україні: поки єдиний шлях до миру лежить через поле бою Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Наразі лише події на полі бою можуть призвести до миру між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після переговорів із Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.) у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", - зазначив Стубб.

Він уточнив, що український президент запросив лідерів низки країн на саміт миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

"Я сподіваюся, що в ній візьме участь якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією. Це також може статися непомітно", - додав президент.

Але, за його словами, зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Також він прокоментував можливість вступу України до НАТО. Як зазначив глава фінської держави, цей процес "є незворотним".

Саміт миру

Нагадаємо, Україна та Швейцарія організовують саміт миру у червні. Це буде перша зустріч щодо української формули миру на рівні голів держав.

Зеленський вже наголошував, що в ході заходу українська влада запланувала обговорення трьох питань. Одне із них стосується енергетичної та ядерної безпеки.

Усі деталі того, про що говоритимуть на саміті, - у матеріалі РБК-Україна.

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