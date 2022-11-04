Финляндия хочет запретить гражданам РФ все сделки по недвижимости: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Финляндии.

Для этого министерство создало группу, исследующую необходимость дополнительного ограничения сделок с недвижимостью россиян.

"Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на сделки с российской недвижимостью. Исследовательская группа также изучит полный запрет и другие требования по ограничительным мерам и их последствиям", - говорится в сообщении.

Отчет о возможности полного запрета сделок для россиян Минобороны планирует получить до 19 декабря. До марта ждут второй доклад о других вариантах усиления надзора за владением недвижимостью лицами, не входящими в Европейскую экономическую зону.

В конце октября Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в интервью местному изданию, что запретить покупать квартиры гражданам одной страны сложно с точки зрения Конституции.