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Финляндия хочет запретить гражданам РФ все сделки по недвижимости: что известно

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Пятница 04 ноября 2022 17:42
Финляндия хочет запретить гражданам РФ все сделки по недвижимости: что известно Фото: Финляндия хочет запретить гражданам РФ все сделки по недвижимости (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия рассматривает возможность дополнительного ограничения сделок с недвижимостью гражданам России, включая полный запрет на владение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Финляндии.

Для этого министерство создало группу, исследующую необходимость дополнительного ограничения сделок с недвижимостью россиян.

"Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на сделки с российской недвижимостью. Исследовательская группа также изучит полный запрет и другие требования по ограничительным мерам и их последствиям", - говорится в сообщении.

Отчет о возможности полного запрета сделок для россиян Минобороны планирует получить до 19 декабря. До марта ждут второй доклад о других вариантах усиления надзора за владением недвижимостью лицами, не входящими в Европейскую экономическую зону.

В конце октября Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в интервью местному изданию, что запретить покупать квартиры гражданам одной страны сложно с точки зрения Конституции.

Напомним, что ранее Финляндия арестовала активы россиян почти на 190 млн евро.

Также финские интернет-магазины отказываются продавать товары россиянам.

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