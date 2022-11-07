США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине: названо условие

США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica .

Издание пишет, что США находятся на постоянной связи по данному вопросу с Евросоюзом, а также союзниками, внушая данную мысль Киеву.

Как отмечается в статье, США и НАТО неслучайно подтвердили направление Украине партии ракет назначения систем противовоздушной обороны (ПВО), а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может поменять ход войны.

Издание пишет, что если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.