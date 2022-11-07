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США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине: названо условие

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 12:52
США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине: названо условие Фото: США и НАТО допускают переговоры по Украине, если ВСУ отвоюют Херсон (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica.

Издание пишет, что США находятся на постоянной связи по данному вопросу с Евросоюзом, а также союзниками, внушая данную мысль Киеву.

Как отмечается в статье, США и НАТО неслучайно подтвердили направление Украине партии ракет назначения систем противовоздушной обороны (ПВО), а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может поменять ход войны.

Издание пишет, что если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя. Поэтому НАТО помогает украинцам.

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