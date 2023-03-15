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Президент Финляндии ожидает на этой неделе решения Эрдогана по НАТО

Фото: Президент Финляндии Саули Ниинисте (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия ожидает, что Турция ратифицирует заявку страны на членство в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинисте, которое приводит The Guardian.

Он ожидает от своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана подтверждения того, что Турция поддерживает заявку страны на членство в НАТО.

"Мы знаем, что президент Эрдоган со своей стороны решил ратифицировать членство Финляндии в НАТО, он хочет выполнить свое обещание", - сказал Ниинисте.

Эта новость появилась после того, как премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил во время визита в Берлин, что он надеется, что вступление его страны в НАТО будет ратифицировано Турцией вскоре после всеобщих выборов, запланированных на май.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что присоединение Швеции и Финляндии к военному союзу имеет решающее значение для совместной безопасности.

Напомним, что Турция намерена в ближайшее время одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО к парламентским и президентским выборам, которые пройдут в стране 14 мая.

Недавно премьер Швеции отметил, что вероятность присоединения Финляндии к НАТО раньше Швеции выросла.

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НАТОТурцияФинляндияРеджеп Тайип Эрдоган