Президент Фінляндії очікує цього тижня рішення Ердогана щодо НАТО

Він очікує від свого турецького колеги Реджепа Тайіпа Ердогана підтвердження того, що Туреччина підтримує заявку країни на членство в НАТО.

"Ми знаємо, що президент Ердоган зі свого боку вирішив ратифікувати членство Фінляндії в НАТО, він хоче виконати свою обіцянку", - сказав Нііністьо.

Ця новина з'явилася після того, як прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив під час візиту до Берліна, що він сподівається, що вступ його країни до НАТО буде ратифікований Туреччиною незабаром після загальних виборів, запланованих на травень.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що приєднання Швеції та Фінляндії до військового союзу має вирішальне значення для спільної безпеки.