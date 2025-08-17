RU

Президент Финляндии может присоединиться к Зеленскому на встрече с Трампом, - Politico

Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Лидеры ЕС беспокоятся, что президент Украины Владимир Зеленский не получит такого же дружественного отношения от президента США Дональда Трампа, как к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, в ЕС решили принять меры для того, чтобы повысить шансы Киева. В частности, по словам источников Politico, вместе с Зеленским в США может поехать один из любимых собеседников Трампа - президент Финляндии Александр Стубб.

"Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые конфликты между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры", - пишет Politico.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 15 августа (по киевскому времени ночь с 15 на 16 августа), провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.

После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы. Впоследствии Трамп заявил, что соглашения по Украине достичь не удалось, впрочем "определенный прогресс есть".

Также мы писали, что Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО.

 

 

Известно, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в следующую пятницу, 22 августа. При этом Путин публично не обещал провести такую встречу.

Сам же Зеленский заявил, что уже в понедельник, 18 августа, встретится с Трампом в Вашингтоне.

