Президент ФФУ Павелко обраний у Виконком УЄФА

Фото: Андрій Павелко (ffu.ua)

Раніше до складу Виконкому УЄФА входив Григорій Суркіс

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко увійшов до складу виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який був сформований на 43 конгресі організації, що проходить в Римі. Про це повідомляється на сайті організації.

Нові члени органу обиралися на 4-річний термін - до 2023 року. На 7 позицій в Виконкомі УЄФА претендували 10 осіб, Павелко показав сьомий результат з 27 голосами.

До нового складу органу такж увійшли: Шандор Чаньї (Угорщина), Давор Шукер (Хорватія), Луїс Рубіалес (Іспанія), Фернанду Гомеш (Португалія), Йеспер Меллер-Крістенсен (Данія) і Арманд Дука (Албанія). Одне місце автоматично відійшло француженці Флоранс Ардуен.

Congratulations to:



Sándor Csányi



Armand Duka



Fernando Gomes



Jesper Møller Christensen



Andrii Pavelko



Luis Rubiales



Davor Šuker



They have been elected to the #UEFAExCo for a four-year term. #UEFACongress — #UEFACongress (@UEFA) February 7, 2019

На конгресі також відбулися вибори президента УЄФА, за результатами яких Александер Чеферін був переобраний на чотирирічний термін.

Нагадаємо, футбольний функціонер Григорій Суркіс вперше за останній 14 років не брав участі у виборах до Виконкому УЄФА.