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Єврокомісія погодила програму допомоги для України на 1,2 млрд євро

Брюссель, Вівторок 11 серпня 2020 19:17
Єврокомісія погодила програму допомоги для України на 1,2 млрд євро
Фото: прапори Єврокомісії (flickr.com/soroll)
Автор: РБК-Україна

Всього Єврокомісія затвердила вісім програм допомоги для підтримки партнерів

Європейська комісія погодила вісім програм макрофінансової допомоги для підтримки партнерів по розширення та сусідства. У їх число ввійшла і програма допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд гривень.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ЄК.

"На сьогодні комісія від імені ЄС погодила меморандуми про взаєморозуміння за програмами макрофінансової допомоги (МФП) з вісьмома партнерами. Угоди є частиною пакета МФП на 3 мільярди євро для десяти партнерів по розширення та сусідства, покликаного допомогти їм зменшити економічні наслідки пандемії коронавірусу", - йдеться в заяві.

Меморандуми про взаєморозуміння вже узгоджені з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною.

Відзначається, що меморандуми про взаєморозуміння передбачають дії в області політики, які бенефіціари приймають на себе для отримання другого траншу макрофінансової допомоги.

"Для України політичні умови програми МФП на суму 1,2 млрд євро є більшими і всеосяжними і стосуються зміцнення управління державними фінансами, управління і верховенства закону, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення бізнес-клімату та управління державними підприємствами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум про виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Крім того, в ЄС допустили, що Україна виконає умови програми на 1,2 млрд євро до кінця року.

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