RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Президент Еврокомиссии поговорила с Трампом об Украине

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 7 ноября провела телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Говорили, в частности, и об Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Урсула фон дер Ляен рассказала во время неформального саммита Европейского Союза в Будапеште.

"Я имела возможность вчера поздравить Дональда Трампа по телефону. Мы обсудили среди прочего тему Украины и энергетические и вопросы безопасности. Это была краткая дискуссия по этим вопросам, и, конечно, я жду, чтобы развивать эти темы вместе", - рассказала фон дер Ляен.

Она отметила, что Евросоюзу важно выстроить хорошие отношения с новой администрацией президента США с самого начала.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Победил на выборах Трамп, он получил более 270 голосов выборщиков.

Утром 6 ноября Трампа с "впечатляющей победой" поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ценит расположение республиканцев к подходу "мир через силу" и считает, что именно этот принцип может приблизить мир в Украине.

О том, что означает победа Трампа для Украины и сможет ли он остановить войну, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияДональд ТрампВойна в УкраинеУрсула фон дер Ляйен