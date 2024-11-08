Президент Єврокомісії поговорила з Трампом про Україну

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

Переміг на виборах Трамп, він отримав понад 270 голосів виборців.

Вранці 6 листопада Трампа з "вражаючою перемогою" привітав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що цінує прихильність республіканців до підходу "мир через силу" і вважає, що саме цей принцип може наблизити мир в Україні.

Про те, що означає перемога Трампа для України та чи зможе він зупинити війну, - у матеріалі РБК-Україна.

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