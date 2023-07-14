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Президент Еврокомиссии обсудила с посланником ЕС борьбу с обходом санкций против России

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Пятница 14 июля 2023 22:01
Президент Еврокомиссии обсудила с посланником ЕС борьбу с обходом санкций против России Фото: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 14 июля, провела встречу с посланником ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фон дер Ляен в Twitter.

"Совет обсудить с нашим посланником ЕС по санкциям обеспечение соблюдения санкций Европейского союза против России и борьбу с их обходом", - говорится в сообщении.

Президент Еврокомиссии обсудила с посланником ЕС борьбу с обходом санкций против России

Фото: посланник ЕС и президент Еврокомиссии (twitter.com/vonderleyen)

Она подчеркнула, что координация с партнерами имеет решающее значение.

"Мы по-прежнему твердо привержены ослаблению военной машины России с помощью санкций", - добавила глава Европейской комиссии.

Санкции против России

23 июня Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ужесточение существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, тем самым еще больше взорвав военную машину российского диктатора Владимира Путина и его доходы.

Доходы российского бюджета резко сократились благодаря западным санкциям. По данным МЭА, в апреле налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.

Также Европейская комиссия подготовила оценку влияния санкций и пояснила, что санкции Европейского союза против России со временем будут нарастать и оказывать все большее долгосрочное влияние на экономику Москвы.

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