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Президент Єврокомісії обговорила з посланником ЄС боротьбу з обходом санкцій проти Росії

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П'ятниця 14 липня 2023 22:01
Президент Єврокомісії обговорила з посланником ЄС боротьбу з обходом санкцій проти Росії Фото: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 14 липня, провела зустріч із посланником ЄС із санкцій Девідом О'Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фон дер Ляєн у Twitter.

"Рада обговорити з нашим посланцем ЄС із санкцій забезпечення дотримання санкцій Європейського союзу проти Росії та боротьбу з їх обходом", - йдеться у повідомленні.

Президент Єврокомісії обговорила з посланником ЄС боротьбу з обходом санкцій проти Росії

Фото: посланник ЄС та президент Єврокомісії (twitter.com/vonderleyen)

Вона підкреслила, що координація з партнерами має вирішальне значення.

"Ми, як і раніше, твердо прихильні до ослаблення військової машини Росії за допомогою санкцій", - додала глава Європейської комісії.

Санкції проти Росії

23 червня Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину російського диктатора Володимира Путіна та його доходи.

Доходи російського бюджету різко скоротилися завдяки західним санкціям. За даними МЕА, у квітні податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.

Також Європейська комісія підготувала оцінку впливу санкцій та пояснила, що санкції Європейського союзу проти Росії з часом наростатимуть і надаватиме все більшого довгострокового впливу на економіку Москви.

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