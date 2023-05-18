Премьер Эстонии призвала полностью запретить транзит товаров ЕС через Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которое приводит Bloomberg .

"Экспорт из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан, Грузию, Армению и Узбекистан резко вырос с прошлого года", - говорится в заявлении.

Каллас сомневается, что большинство товаров достигло этих пунктов назначения после транзита через Россию.

С прошлого года экспорт полупроводников из Эстонии в Казахстан, Грузию и Кыргызстан вырос на 189%, 222% и 21 576% соответственно. Она считает, что Европейскому союзу необходимо принять меры по этому вопросу.

"Проще всего было бы запретить транзит во всех граничащих с Россией странах. Отдельная санкция Эстонии не решит проблему, потому что экспорт просто переместится в другую пограничную страну", - сказала премьер Эстонии.