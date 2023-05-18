ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Эстонии призвала полностью запретить транзит товаров ЕС через Россию

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 20:17
Премьер Эстонии призвала полностью запретить транзит товаров ЕС через Россию Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейскому союзу следует полностью запретить транзит своих товаров через территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которое приводит Bloomberg.

"Экспорт из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан, Грузию, Армению и Узбекистан резко вырос с прошлого года", - говорится в заявлении.

Каллас сомневается, что большинство товаров достигло этих пунктов назначения после транзита через Россию.

С прошлого года экспорт полупроводников из Эстонии в Казахстан, Грузию и Кыргызстан вырос на 189%, 222% и 21 576% соответственно. Она считает, что Европейскому союзу необходимо принять меры по этому вопросу.

"Проще всего было бы запретить транзит во всех граничащих с Россией странах. Отдельная санкция Эстонии не решит проблему, потому что экспорт просто переместится в другую пограничную страну", - сказала премьер Эстонии.

Напомним, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) обсудят на саммите в Японии, как отслеживать российскую торговлю алмазами с целью введения ограничений на более позднем этапе.

Новый, 11-й пакет санкций Евросоюза против России практически готов, но в него, вероятно, не войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа.

Страны ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны. В 11-й пакет санкций могут попасть еще около 100 компаний и человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Казахстан Эстония Евросоюз
NEWS
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса