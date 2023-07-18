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В Эстонии решают, как ужесточить ограничения на въезд россиян: детали

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Вторник 18 июля 2023 16:38
В Эстонии решают, как ужесточить ограничения на въезд россиян: детали Фото: Эстонская граница в Нарве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Россияне продолжают путешествовать в ЕС в обход санкций. В Эстонию, которая закрыла границы для российских туристов, с начала года въехали 200 тысяч россиян.

В эстонском правительстве обсуждают новые способы ограничить въезд россиянам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Отмечается, что в МИД Эстонии соответствующие способы находятся в постоянной разработке. Об этом сообщил представитель эстонского внешнеполитического ведомства Андрес Сиплане. При этом ввести новые механизмы летом правительству вряд ли удастся.

За первые полгода в Эстонию въехали около 200 тысяч россиян, выехали в Россию – 205 тысяч граждан РФ. Страна закрыла границы для российских туристов, но они могут въезжать в Эстонию из любой страны Шенгена.

Те туристы, которые побывали в Эстонии, в большинстве случаев имели вид на жительство или навещали родственников.

"Логика восточной границы очень проста и понятна: ее работа ограничена санкциями. Но если у кого-то из граждан России здесь проживают родственники, то, конечно, и на эстонских пляжах они могут оказаться", – пояснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Количество посещений европейских стран россиянами существенно снизилась. Ранее телеканал France 24 сообщал, что Париж в этом году посетили на 95% меньше россиян. Остальные 5% – это обеспеченные туристы, которым удается путешествовать в обход санкций.

Напрямую попасть в страны ЕС невозможно, но европейские столицы имеют авиасообщение с Турцией и Грузией, куда россияне могут добраться беспрепятственно. На днях российская авиакомпания "Азимут" начала летать из Тбилиси в Париж и Рим.

Напомним, мы писали, что безвизовая страна снова депортирует российских туристов.

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