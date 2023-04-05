Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали российские телеканалы в обход санкций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора в Эстонии, о котором пишет Postimees.

"Для защиты информационного пространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония ограничила доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу", - говорится в материале.

Департамент продолжает мониторинг телеканалов и сайтов, а также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.

Госканцелярия Эстонии заявила, что упоминание российских каналов как важный источник информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие - с 40% до 18%. Генеральный директор департамента по защите прав потребителей и технического надзора Кристи Тальвинг считает, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной.