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Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали российские телеканалы в обход санкций

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Среда 05 апреля 2023 22:24
Эстония заблокировала более 50 сайтов, которые транслировали российские телеканалы в обход санкций Фото: Эстония заблокировала более 50 сайтов, транслируемых российскими телеканалами в обход санкций (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора в Эстонии, о котором пишет Postimees.

"Для защиты информационного пространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония ограничила доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу", - говорится в материале.

Департамент продолжает мониторинг телеканалов и сайтов, а также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.

Госканцелярия Эстонии заявила, что упоминание российских каналов как важный источник информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие - с 40% до 18%. Генеральный директор департамента по защите прав потребителей и технического надзора Кристи Тальвинг считает, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной.

Напомним, что в Литве будут блокировать IP-адреса, по которым доступны пропагандистские каналы России и против которых уже введены санкции ЕС.

Министр иностранныхдел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что в Европейском союзе должны рассматриваться в первую очередь новые ограничения против РФ, особенно в отношении доходов российской энергетики. Также в ЕС обязательно должны заниматься проблемой обхода этих санкций.

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