Президент Эстонии утвердил состав нового правительства во главе с Каллас

Карис заявил, что коалиционные правительства являются сильной стороной Эстонии и опираются на компромисс.

В то же время эстонский президент призвал коалицию основывать свои решения на анализе воздействия.

"Должен быть анализ воздействия. Без этого невозможно обосновать отмену льготной ставки налога с оборота для предприятий гостиничной сферы, введение налога на автомобили и увеличение налоговой автономии самоуправлений", - заявил Карис.

Новое правительство, которое сформировано на основе коалиционного соглашения Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов, также было приведено к присяге в парламенте, после чего начало свою работу.

Напомним, недавно "Партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах. Этот результат гарантирует, что Таллин останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Добавим, что 8 апреля политические силы Эстонии объявили о коалиционном соглашении, которое также предусматривает продолжение поддержки Украины по всем ключевым вопросам.

При этом 10 апреля Кая Каллас объявила, что отправляет правительство в отставку.

Кроме того, 12 апреля Рийгикогу проголосовал за предоставление мандата на формирование правительства кандидату в премьер-министры Кайе Каллас.

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