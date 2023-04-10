Премьер-министр Эстонии объявила об отставке правительства

В понедельник, 10 апреля, премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила, что нынешний состав правительства страны подает в отставку.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Согласно закону Эстонии, правительство уходит в отставку, когда собирается новый состав Рийгикогу, но продолжает выполнять свои функции до прихода к власти нового правительства.

Новое правительство будет сформировано на основе коалиционного договора, который подписали "Партия реформ", Eesti 200 и Социал-демократическая партия.

Это будет уже третье правительство нынешнего лидера "Партии реформ" Каи Каллас. Ее первое правительство проработало с 26 января 2021 по 18 июля 2022 года.

Напомним, недавно "Партия реформ" премьер-министра Эстонии Каи Каллас заняла первое место на парламентских выборах. Этот результат гарантирует, что Таллин останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

При этом ранее в Эстонии определились с составом нового правительства и сообщили, кто возглавит ключевые должности.

Добавим, что 8 апреля политические силы Эстонии объявили о коалиционном соглашении, которое также предусматривает продолжение поддержки Украины по всем ключевым вопросам.

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