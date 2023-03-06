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Партия премьер-министра Эстонии побеждает на парламентских выборах

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Таллин, Понедельник 06 марта 2023 01:30
Партия премьер-министра Эстонии побеждает на парламентских выборах Фото: премьер Эстонии Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Партия реформ премьер-министра Эстонии Кайи Каллас заняла первое место на воскресных парламентских выборах, этот результат должен гарантировать, что Таллинн останется одним из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предварительные результаты показали, что ультраправая партия EKRE находится на втором месте с 15,7% против 32% у либеральной группировки Каллас, что отражает обеспокоенность избирателей высокими ценами на энергоносители и ростом стоимости жизни.

Если результат подтвердится и 45-летней Каллас удастся создать действующую коалицию, это укрепит проевропейский курс страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Эстонии призывает Европейский союз сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины, а не посылать имеющиеся запасы.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили, что они планируют заказать значительное количество баражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ.

Кроме того, страны ЕС должны инвестировать около 4 млрд. евро в совместные закупки одного миллиона 155 мм снарядов для Украины.

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