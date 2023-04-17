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Президент Естонії затвердив склад нового уряду на чолі з Калласом

Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Естонії Алар Каріс затвердив склад нового уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Каєю Каллас. Новий Кабінет міністрів склав присягу перед Рійгкогом, офіційно вступивши на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Каріс заявив, що коаліційні уряди є сильною стороною Естонії і спираються на компроміс.

Водночас естонський президент закликав коаліцію ґрунтувати свої рішення на аналізі впливу.

"Має бути аналіз впливу. Без цього неможливо обґрунтувати скасування пільгової ставки податку з обороту для підприємств готельної сфери, введення податку на автомобілі та збільшення податкової автономії самоврядувань", - заявив Каріс.

Новий уряд, який сформовано на основі коаліційної угоди Партії реформ, Eesti 200 і соціал-демократів, також було приведено до присяги в парламенті, після чого розпочав свою роботу.

Нагадаємо, нещодавно "Партія реформ" прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах. Цей результат гарантує, що Таллінн залишиться одним із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі.

Додамо, що 8 квітня політичні сили Естонії оголосили про коаліційну угоду, яка також передбачає продовження підтримки України з усіх ключових питань.

10 квітня Кая Каллас оголосила, що відправляє уряд у відставку.

Крім того, 12 квітня Рійгікогу проголосував за надання мандату на формування уряду кандидату у прем'єр-міністри Кайє Каллас.

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Естонія