Президент Естонії проти повного розриву відносин Заходу з Росією
Президент Естонії Алар Каріс не вважає правильною ідею повного розриву відносин Заходу з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ERR.
За його словами, принаймні Естонії зацікавлена в роботі свого посла в Москві.
"Поки це можливо, це має бути зроблено. Це теж було однією з причин, по якій я акредитував тут російського посла... Це ще один канал, щоб хоч трохи зафіксувати те, що відбувається, навіть настрій людей", - зазначив Каріс.
При цьому він підкреслив, що за реалізацією санкцій проти Росії необхідно більш уважно стежити.
"Ми повинні ввести санкції і оцінити, який довгостроковий ефект. Деякі санкції можуть не мати ефекту, тому, можливо, нам взагалі варто скасувати деякі обмеження", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у відносинах з Європейським союзом опускається "залізна завіса".
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