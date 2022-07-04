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Президент Естонії проти повного розриву відносин Заходу з Росією

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Таллінн, Понеділок 04 липня 2022 20:10
Президент Естонії проти повного розриву відносин Заходу з Росією Фото: президент Естонії Алар Каріс (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Естонії Алар Каріс не вважає правильною ідею повного розриву відносин Заходу з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ERR.

За його словами, принаймні Естонії зацікавлена в роботі свого посла в Москві.

"Поки це можливо, це має бути зроблено. Це теж було однією з причин, по якій я акредитував тут російського посла... Це ще один канал, щоб хоч трохи зафіксувати те, що відбувається, навіть настрій людей", - зазначив Каріс.

При цьому він підкреслив, що за реалізацією санкцій проти Росії необхідно більш уважно стежити.

"Ми повинні ввести санкції і оцінити, який довгостроковий ефект. Деякі санкції можуть не мати ефекту, тому, можливо, нам взагалі варто скасувати деякі обмеження", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у відносинах з Європейським союзом опускається "залізна завіса".

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