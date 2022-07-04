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Президент Эстонии против полного разрыва отношений Запада с Россией

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Таллинн, Понедельник 04 июля 2022 20:10
Президент Эстонии против полного разрыва отношений Запада с Россией Фото: президент Эстонии Алар Карис (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: Илона Свиридова

Президент Эстонии Алар Карис не считает правильной идею полного разрыва отношений Запада с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ERR.

По его словам, по крайней мере Эстонии заинтересована в работе своего посла в Москве.

"Пока это возможно, это должно быть сделано. Это тоже было одной из причин, по которой я аккредитовал здесь российского посла... Это еще один канал, чтобы хоть немного зафиксировать происходящее, даже настроение людей", - отметил Карис.

При этом он подчеркнул, что за реализацией санкций против России необходимо более внимательно следить.

"Мы должны ввести санкции и оценить, каков долгосрочный эффект. Некоторые санкции могут не иметь эффекта, поэтому, может быть, нам вообще стоит отменить некоторые ограничения", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Европейским союзом опускается "железный занавес".

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