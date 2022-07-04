Президент Эстонии против полного разрыва отношений Запада с Россией
Президент Эстонии Алар Карис не считает правильной идею полного разрыва отношений Запада с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ERR.
По его словам, по крайней мере Эстонии заинтересована в работе своего посла в Москве.
"Пока это возможно, это должно быть сделано. Это тоже было одной из причин, по которой я аккредитовал здесь российского посла... Это еще один канал, чтобы хоть немного зафиксировать происходящее, даже настроение людей", - отметил Карис.
При этом он подчеркнул, что за реализацией санкций против России необходимо более внимательно следить.
"Мы должны ввести санкции и оценить, каков долгосрочный эффект. Некоторые санкции могут не иметь эффекта, поэтому, может быть, нам вообще стоит отменить некоторые ограничения", - добавил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Европейским союзом опускается "железный занавес".
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