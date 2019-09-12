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Президент Естонії відвідає Україну

Новини » Політика    12.09.2019 - 13:38
Президент Естонії відвідає Україну
Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com/EU2017EE)

Кальюлайд завтра проведе зустріч з Володимиром Зеленським

Президент Естонії Керсті Кальюлайд цього тижня з робочим візитом відвідає Україну. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Повідомляється, що 13 вересня у президента України Володимира Зеленського запланована зустріч з Кальюлайд. Зустріч обох президентів з представниками ЗМІ розпочнеться орієнтовно в 17:20.

Також сьогодні стало відомо, що о 17:00 12 вересня пройде її зустріч зі спікером Верховної ради Дмитром Разумковим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський проведе зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо 12 вересня.

Зазначимо, сьогодні ввечері відкривається офіційна частина 16-ї конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Захід пройде у Мистецькому арсеналі в Києві. Там же 13 і 14 вересня відбудуться панельні дискусії, завтрашній день відкриють президент Естонії Керсті Кальюлайд і лідер Фінляндії Саулі Нііністьо.

Крім того, участь у форумі візьмуть спікер парламенту Дмитро Разумков, міністри Володимир Бородянський, Вадим Пристайко, Ганна Новосад, Михайло Федоров.

Раніше також стало відомо, що новопризначений посол Естонії в Україні Каімо Кууск почав свою дипломатичну місію.

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