Зеленський проведе зустріч з президентом Фінляндії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зустріч між президентами України та Фінляндії пройде 12 вересня

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі Ниинисте 12 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента Зеленського.

Повідомляється, що зустріч пройде в рамках візиту президента Фінляндії в Україну.

"12 вересня президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо в рамках його офіційного візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа може пройти в кінці вересня. 23 вересня Зеленський приїде у США з візитом для участі в Генасамблеї ООН.

Також повідомлялося, що після обміну полоненими між Україною і Росією президенти країн Зеленський і Путін провели телефонну розмову, в ході якого обговорювалися питання перемир'я на Донбасі і майбутню зустріч у форматі нормандському. Пізніше уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Україна і РФ продовжують вести переговори про майбутньому обмін полоненими.