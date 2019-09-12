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Президент Эстонии посетит Украину

Новости » Политика    12.09.2019 - 13:38
Президент Эстонии посетит Украину
Фото: Керсти Кальюлайд (flickr.com/EU2017EE)

Кальюлайд завтра проведет встречу с Владимиром Зеленским

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на этой неделе с рабочим визитом посетит Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что на 13 сентября у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча с Кальюлайд. Встреча обоих президентов с представителями СМИ начнется ориентировочно в 17:20.

Также сегодня стало известно, что в 17:00 12 сентября пройдет ее встреча со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский проведет встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте 12 сентября.

Отметим, сегодня вечером открывается официальная часть 16-й конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Мероприятие пройдет в Мыстецком арсенале в Киеве. Там же 13 и 14 сентября пройдут панельные дискуссии, завтрашний день откроют президент Эстонии Керсти Кальюлайд и лидер Финляндии Саули Ниинисте.

Кроме того, участие в форуме примут спикер парламента Дмитрий Разумков, министры Владимир Бородянский, Вадим Пристайко, Анна Новосад, Михаил Федоров.

Ранее также стало известно, что новоназначенный посол Эстонии в Украине Каимо Кууск начал свою дипломатическую миссию.

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