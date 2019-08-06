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Новий посол Естонії в Україні почав свою дипмісію

Новини » Політика    06.08.2019 - 22:30
Новий посол Естонії в Україні почав свою дипмісію
Фото: Каимо Кууск і Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

11 липня він був призначений на посаду посла Естонії в Україні президентом Керсті Кальюлайд

Новопризначений посол Эстониии Каимо Кууск вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олени Зеркаль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, Кууск вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олени Зеркаль.

"Україна є зовнішньополітичним пріоритетом Естонії", - підкреслив посол Естонської Республіки.

В час робочої зустрічі дипломати високо оцінили динаміку українсько-естонського діалогу і підтвердили загальну налаштованість на подальший обмін досвідом з метою реалізації Україною важливих реформ, зокрема в галузях освіти та охорони здоров'я.

У свою чергу, Зеркаль подякувала послу за тверду підтримку Естонською Республікою суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і допомогу в реалізації гуманітарних проектів в Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 липня президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд призначила нового посла Естонської Республіки в Україні. Ним став Каимо Куусе.

Крім того, заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен.

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