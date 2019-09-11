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У МЗС Естонії виступили проти скасування безвиза з Україною

Новини » Політика    11.09.2019 - 16:05
У МЗС Естонії виступили проти скасування безвиза з Україною
Фото: Урмас Рейнсалу (flickr.com eu2017ee)

За словами міністра, скасування безвиза для українців з боку Естонії нерозумна

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможлива. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, скасування короткострокового безвізового режиму для українців з боку Естонської Республіки нерозумна.

"Одностороння відміна короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумна і юридично неможлива. Крім виконання Україною об'єктивних умов [для введення режиму], це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам підтримки інтеграції України в Євросоюз", - заявив Рейнсалу.

Також він зазначив, що працюють в Естонії українці в більшості мають робочу візу.

"Для роботи громадянам України необхідно мати робочу візу (Естонії - ред.), і більшість українців, які приїжджають сюди працювати, її мають. Запобіганням зловживань, пов'язаних з візовими порушеннями, повинна займатися поліція, і тут треба навести порядок", - повідомив міністр.

Відзначимо, в Естонії глава Міністерства внутрішніх справ Березень Хельма планує заборонити в'їзд в країну громадянам України, які масово приїжджають в Республіку. За його словами, він восени внесе законопроект, яким буде заборонений в'їзд в країну за безвизу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас офіційно прибув в Україну і почав свою роботу.

Крім того, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Естонія не визнавала і не визнає результати проведених 8 вересня "виборів" в аннексированном Криму. Він повідомив, що його країна залишається відданою позиції щодо територіальної цілісності України.

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