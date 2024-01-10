Бунты, заложники в онлайне и чрезвычайное положение: что происходит в Эквадоре и при чем здесь беглый заключенный

Эквадор всколыхнули вооруженные нападения, в частности, захват местного телеканала TC Television. В стране объявили чрезвычайное положение, а также сообщают о первых жертвах.

Что известно о ситуации в Эквадоре - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Reuters, BBC, американские издания Lanacion, Alerta Mundial, Primicias.

Что произошло

Вчера, 9 января, вооруженные люди в масках захватили местную телестудию TC Television в городе Гуякиль. Ведущих и других сотрудников взяли в заложники. Все это случилось вживую и транслировалось в прямом эфире около 20 минут.

В прямом эфире были слышны выстрелы и крики, а некоторые из нападавших жестикулировали на камеру. Было слышно, как кто-то кричал "нет полиции".

Правоохранители задержали 13 нападавших, а заложники были освобождены. По данным СМИ, двое сотрудников телеканала получили ранения.

Фото: полиция задержала захвативших телеканал преступников (Getty Images)

К чему здесь беглый заключенный

Инцидент произошел через день после того, как из тюрьмы сбежала группа заключенных. Среди них один из самых известных главарей наркокартелей страны Хосе Адольфо Масиаса ("Фито"). Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство.

Фото: Хосе Адольфо Масиаса "Фито" (haberet com)

Los Choneros - это преступная организация, которую власти связывают с вымогательствами, убийствами, торговлей наркотиками и другими преступлениями, а также обвиняют в контроле над главными тюрьмами страны.

В частности, главаря Los Choneros "Фито" обвиняют также в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Среди возможных причин убийства называют тот факт, что Вильявисенсио, имевший действительно хорошие шансы победить на выборах, выступал против наркокартелей.

Чрезвычайное положение

На фоне побега из тюрем президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, предусматривающий объявление в стране чрезвычайного положения. Сам Нобоа назвал происходящее в стране как "внутренний вооруженный конфликт". Своим указом он также объявил 22 преступные группировки террористическими организациями.

Так, в Эквадоре ограничили работу школ, запретили общественные собрания и свободное передвижение. Исключения сделали только медицинским работникам, государственным служащим, спасателям, полиции и другим работникам, обеспечивающим жизнедеятельность страны.

Также президент приказал усилить охрану членов правительства и их семей, поскольку представители наркокартелей усилили угрозы против государственной власти.

Преступники обвиняют в эскалации Нобоа , ставшего президентом в ноябре 2023 года и начавшего интенсивную борьбу с торговлей наркотиками.

Другие нападения

Нападение на телестудию не было единственным. На следующий день после объявления чрезвычайного положения по меньшей мере четверо эквадорских полицейских были похищены преступниками, а в шести тюрьмах вспыхнули беспорядки.

Как известно, заключенные взяли в заложники более сотни тюремных охранников и угрожали убить их, если на территорию тюрем зайдут военные.

Также зафиксированы захваты заложников в других городах. В Гуаякиле нападавшие захватили больницы, хотя порядок уже восстановили. Бандиты захватывают полицейские участки, школы, университеты и даже метро. Людей берут в заложники и похищают.

Secuestro de policías, incendios y fugas



¿Qué está pasando en Ecuador?



Abro Hilo pic.twitter.com/9A3p0qWqe9 — El Necio (@ElNecio_Cuba) January 10, 2024

По состоянию на утро 10 января СМИ сообщают о 10 погибших в результате бунтов наркобанд.