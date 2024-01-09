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В Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию телеканала: ведущих взяли в заложники

Вторник 09 января 2024 22:58
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В Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию телеканала: ведущих взяли в заложники Фото: в Эквадоре вооруженные люди ворвались в студию телеканала (flickr by Martin Dewar)
Автор: Иван Носальский

В Эквадоре вооруженные люди в масках провели штурм студии местного телеканала TC Television в городе Гуякиль. Ведущих взяли в заложники в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Primicias.

В прямом эфире злоумышленники приказывали ведущим лечь на пол. Преступники кричали, что у них есть бомбы. На заднем фоне также были слышны выстрелы.

После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, который предусматривает объявление в стране состояние внутреннего вооруженного конфликта.

Согласно указу, ряд группировок в Эквадоре признают террористическими. Вооруженным силам отдан приказ нейтрализовать такие группировки.

Что предшествовало

Инцидент на студии телеканала произошел через день после того, как Нобоа объявил чрезвычайное положение. Причиной этому был побег из тюрьмы одного из самых известных главарей наркобанд страны Адольфо Масиаса.

Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство.

Побег произошел в тот же день, когда его должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль.

Напомним, 10 августа в Эквадоре неизвестные убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.

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