Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с наркогруппировками

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркогруппировками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Лидер страны назвал 22 преступных банда, которые повлекли за собой бунты в Эквадоре террористическими организациями и сделал их официальными военными целями.

" Мы находимся в состоянии войны, и мы не можем уступить лицу этих террористических групп", - сказал Нобоа .

По его оценкам, в стране действуют около 20 тысяч членов преступных группировок.

Командующий Вооруженными силами Эквадора Хайме Велла заявил, что около 329 человек, в основном членов банд Los Choneros, Los Lobos и Los Tiguerones, были арестованы с момента введения чрезвычайного положения в стране.

Правительство заявило, что последняя волна насилия является реакцией на план президента построить новые тюрьмы строгого режима для лидеров банд. Нобоа сообщил, что проект двух новых объектов будет обнародован на этой неделе.

Ситуация в Эквадоре

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение. Причиной этого был побег из тюрьмы одного из известнейших вожаков наркобанд страны Адольфо Масиаса. Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство.

Бегство произошло в тот же день, когда предводителя банды должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль. После этого страну потрясли вооруженные нападения, в частности, произошел захват местного телеканала TC Television.

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